Il card. Battaglia sulla 'Mare Jonio', "porta del Giubileo"

L'arcivescovo di Napoli, cardinale Mimmo Battaglia, ha fatto visita alla Mare Jonio, ancorata a Napoli per gli open days che si terranno fino al prossimo 16 febbraio. Una visita fortemente voluta dal cardinale, che è stato accolto a bordo dal comandante della Mare Jonio, Filippo Peralta, dalla presidente di Mediterranea Saving Humans, Laura Marmorale, dalla capo missione Sheila Melosu e da don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea.

Battaglia è salito a bordo assieme ai 40 ragazzi e ragazze della Caritas di Napoli impegnati in attività di volontariato in città, per una visita della nave e per ascoltare come avvengono le operazioni di soccorso.

"Quello che fa Mediterranea è un segno di speranza che deve essere anche la nostra speranza, di noi tutti e tutte - ha detto il cardinale - . Oggi più che mai questa umanità ha solo bisogno di altra umanità, e molte volte tutto questo noi lo dimentichiamo. A me piace pensare realmente questa nave, che è piccola rispetto a tante altre, ma che è grande per il cuore che la abita, come l'ennesima porta di questo Giubileo che stiamo celebrando come Chiesa. Per una ragione molto semplice, perché il Giubileo è sperimentare la misericordia e la compassione di Dio e riconciliarsi con la vita e con la propria storia e afferrare con tutte e due le mani la speranza. Questo è quello che fa questa nave, per questo è una porta del Giubileo".

"Siamo fortunati nella diocesi di Napoli - ha sottolineato la presidente di Mediterranea Saving Humans, Laura Marmorale - ad avere come cardinale don Mimmo Battaglia, che crediamo incarni in pieno lo spirito che Papa Francesco dedica alla cura e alla tutela di un tema delicatissimo, come quello che riguarda i nostri fratelli e sorelle migranti. Un tema che è diventato il capro espiatorio delle campagne d'odio nella maggior parte dei paesi occidentali. La questione migratoria è diventata uno spauracchio per gestire politiche che cercano solo "nuovi nemici" da costruire ad arte, che diventano l'alibi sotto al quale nascondere l'incapacità di risolvere i problemi. Papa Francesco, Don Mimmo e una parte importantissima della Chiesa cattolica - prosegue - invece riescono a riportare il focus sulla questione vera che è l'umanità".

Gli Open days - si ricorda nella nota - andranno avanti fino a domenica e sono completamente sold out con circa 1600 persone che si sono già prenotate per visitare la Mare Jonio e far sentire il loro affetto a Mediterranea Saving Humans.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA