Farnesina, ok a progetto Radici della provincia di Avellino

Finanziato dal ministero degli Esteri il progetto pilota "Radici" presentato dalla provincia di Avellino nell'ambito delle politiche per il rilancio dello sviluppo del territorio attraverso il cosiddetto turismo delle radici. Il piano prevede vari interventi, sostenuti dal Fondo sviluppo e coesione, articolati su tre aree tematiche: ambiente, borghi e mobilità sostenibile. Quello della Provincia di Avellino è uno dei cinque progetti scelti a livello nazionale dal Dipartimento delle politiche di coesione e per il Sud. "Una straordinaria opportunità ci viene data dal ministro Tajani - ha commentato il presidente Rino Buonopane - per la valorizzazione delle nostre aree interne che non ci faremo sfuggire".



