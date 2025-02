Carabinieri in campo per il primo soccorso, ecco la formazione

Diffondere le tecniche di primo soccorso e cardiorianimatorie tra i carabinieri, spesso i primi a giungere sul luogo di un'emergenza.

L'Arma della Campania e il Gruppo italiano emergenze cardiologiche continuano la collaborazione, scaturita dalla sottoscrizione di un protocollo d'intesa per un progetto che intende migliorare la preparazione dei militari in materia di primo soccorso e rianimazione, iniziativa fortemente voluta dal comandante della Legione, generale di divisione Canio Giuseppe La Gala.

Un nuovo incontro di formazione si è svolto nella caserma "Salvo d'Acquisto" sede del comando Legione carabinieri Campania, introdotto dal generale La Gala, cui sono seguiti gli interventi del prof. Maurizio Santomauro, presidente nazionale del Giec e della dottoressa Carla Riganti, medico specialista.

il corso, incentrato su sessioni teoriche e pratiche, ha permesso ai carabinieri di acquisire le necessarie competenze ed essere pronti a soccorrere i cittadini in caso di bisogno anche con l'uso dei defibrillatori automatici o per disostruire le vie aeree.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA