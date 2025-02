Capannone agricolo a fuoco, il quarto in poche settimane

Ancora un incendio, il quarto in poche settimane, divampato all'interno di un capannone agricolo di Bisaccia, in provincia di Avellino. Il rogo ha distrutto il deposito in cui erano custodite seicento rotoballe che hanno alimentato fiamme altissime. In contrada Serra Pignataro sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco che dalla scorsa notte sono impegnate incessantemente nelle operazioni di spegnimento. Le indagini, avviate dai carabinieri, tendono a verificare se vi sia un nesso con gli altri incendi verificatisi in altrettanti capannoni di aziende agricole di Andretta, Morra de Sanctis e della stessa Bisaccia, dove a fine gennaio un altro deposito con 400 rotoballe venne distrutto dalle fiamme.



