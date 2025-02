Caccia e bracconaggio, due arresti e 20 denunce in Campania

Due arresti, venti denunce e 38 illeciti amministrativi accertati, per un totale di oltre 6.000 euro di ammende elevate: è il bilancio dei controlli effettuati, nel solo mese di gennaio, dai militari dei reparti forestali della Campania nell'ambito della campagna "Fauna sicura".

Le attività si sono svolte su tutto il territorio regionale, con particolare riguardo alle aree vincolate come parchi nazionali e regionali e le aree Sic (siti di importanza comunitaria) e Zps (zone di protezione speciale) e hanno portato a rilevare illeciti penali relativi a detenzione di armi, utilizzo di mezzi di caccia non consentiti e alla cattura ed abbattimento di esemplari di avifauna protetta oltre al rinvenimento di numerose trappole e reti.

In particolare, all'interno del parco nazionale del Vesuvio i militari del nucleo carabinieri parco di Boscoreale hanno arrestato un 63enne e un 33enne per porto di armi clandestine e ricettazione. Entrambi incensurati, si sarebbero introdotti illegalmente nelle aree protette. Nella loro auto sono stati trovati un fucile da caccia calibro 12 con matricola abrasa e sette cartucce dello stesso calibro. Inoltre, nelle loro abitazioni, sono stati rinvenuti e sequestrati trecento cartucce e circa 140 grammi di polvere pirica, probabilmente usata per confezionare artigianalmente le munizioni.

Tra gli illeciti amministrativi più frequentemente accertati si segnalano la mancata annotazione sul tesserino venatorio regionale della giornata di caccia e degli esemplari abbattuti, il mancato recupero dal suolo delle cartucce esplose e l'esercizio della caccia senza autorizzazione in ambito territoriale destinato alla caccia programmata. Un importante piano di intervento antibracconaggio ha riguardato l'oasi delle Soglitelle, a Villa Literno (Caserta), area umida sottratta al controllo di organizzazioni criminali per pratiche di bracconaggio ai danni di uccelli acquatici migratori appartenenti a specie protette e rientranti nella riserva regionale Foce Volturno e Coste di Licola.





