Alteravano registri per coprire studenti assenti, 37 indagati

Alteravano i registri del consiglio di classe facendo risultare presenti studenti che di fatto non frequentavano le lezioni per farli poi sostenere l'esame di maturità. 37 persone, tra cui numerosi docenti e collaboratori di una scuola privata di Baiano, in provincia di Avellino, sono così finite nelle indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Avellino, coordinate dal procuratore, Domenico Airoma, che ipotizzano nei loro confronti illeciti riguardanti l'istituzione, la tenuta e la conservazione di documenti scolastici obbligatori. Le condotte antigiuridiche sarebbero state poste in essere dalla coordinatrice delle attività didattiche con la complicità dei docenti. Il rappresentante legale della scuola è stato anche denunciato per inosservanza degli obblighi in materia di conservazione di documenti obbligatori.



