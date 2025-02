Ad Acerra incontro sull'educazione socio-politica dei cattolici

Un cantiere "della cittadinanza responsabile", per rilanciare l'impegno politico dei credenti, senza, però, alcun ritorno ad un partito unico dei cattolici. E' quanto intende fare il vescovo di Acerra (Napoli), monsignor Antonio Di Donna, che ha promosso l'incontro "Educhiamoci all'impegno socio-politico", in programma giovedì 13 febbraio (ore 18,30), nell'auditorium 'Monsignor Antonio Riboldi'.

All'incontro, oltre al presule, interverrà don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Conferenza episcopale italiana. Il vescovo Di Donna, presidente della Conferenza episcopale campana, sottolinea che "da troppo tempo i cattolici sono latitanti" sul fronte dell'impegno socio-politico. Primo obiettivo, per il presule, è ridare il giusto posto alla dottrina sociale della Chiesa nella vita delle comunità ecclesiali, ma anche nella società civile. "Per la Chiesa italiana, campana e diocesana - si legge in una nota dell'ufficio delle Comunicazioni sociali della diocesi acerrana - è giunto il tempo di un nuovo protagonismo dei cattolici in politica, per arginare l'insignificanza nel dibattito pubblico, conseguenza della 'diaspora'. Mentre è necessario che 'la vita buona del Vangelo' trovi spazio nel confronto politico, e che i cattolici ritrovino il coraggio di spendersi in questo campo come in quello prepolitico". L'incontro di giovedì, quindi, inaugura un percorso diocesano che rimetta anzitutto al centro i capisaldi della dottrina sociale della Chiesa. "Non si tratta di un ritorno nostalgico al partito unico dei cattolici - spiega Di Donna - sarebbe anacronistico. La Chiesa non 'scende in campo' ma adempie al proprio dovere irrinunciabile di educare all'impegno politico".



