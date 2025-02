Viaggi fantastici per nuovi eroi al Teatro dei Piccoli di Napoli

"Racconti d'Africa" e "musica senza frontiere" nei prossimi spettacoli in scena dal 14 al 16 febbraio al Teatro dei Piccoli nella Mostra d'Oltremare a Napoli. Viaggi fantastici, alla scoperta di avventure di eroi bambini e di incroci sonori tra ritmi e danze senza frontiere, caratterizzano la prossima programmazione del teatro dedicato alle nuove generazioni di spettatori.

Si comincia con le "Storie di Kirikù", prodotto dalla compagnia Teatro dei Colori nell'ambito del progetto "Mondi racconti" per l'integrazione culturale, di scena venerdì 14 (ore 10) e sabato 15 febbraio (ore 11). Attori, figure animate, videoproiezioni e una scenografia "selvaggia" composta da feticci tribali, piante, fiori e animali, trasportano gli spettatori nelle atmosfere del continente nero per rivelare, con gli attori ed animatori Rossella Celati e Andrea Tufo, l'avventurosa storia del piccolo Kirikù. "Il bimbo più scaltro, veloce e coraggioso di tutta l'Africa - così è descritto nelle note - un eroe ragazzino che, da solo, riuscirà a salvare il suo villaggio e la sua gente". Il testo, scritto e diretto da Gabriele Ciaccia (con la collaborazione di Valentina Ciaccia), conduce il pubblico nel racconto di un mondo ancora inesplorato; una fiaba senza tempo che nella sua semplicità riesce a veicolare ai piccoli (dai 3 anni in su) messaggi positivi su argomenti delicati come la crescita e il diritto ad un'infanzia serena, la conoscenza e l'accettazione di culture diverse, il rispetto della natura e delle sue leggi. Le figure ed ombre sono di Bartolomeo Giusti e Roberto Santavicca, il suono e le luci di Boris Granieri.

La programmazione del Teatro dei Piccoli, organizzata da I Teatrini, Progetto Sonora e Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, d'intesa con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d'Oltremare, prosegue domenica 16 febbraio (ore 11) con "Ritmi e danze del mondo", concerto spettacolo di Progetto Sonora realizzato nell'ambito del progetto "Concerti per l'infanzia" con cui, attraverso piccole sezioni di laboratorio, si offre ai piccoli spettatori (dai 3 anni in su) la possibilità di partecipare attivamente ed essere essi stessi protagonisti della rappresentazione.



