Rissa in campo, baby calciatori Savoia mandati a pulire spiagge

Il primato in palio non è un motivo sufficiente per trasformare una gara di calcio in una zuffa, soprattutto a 17 anni. E se si indossa la maglia del Savoia, la squadra blasonata presieduta da Emanuele Filiberto, con radici a Torre Annunziata (Napoli) che ha per simbolo lo stemma di Casa Savoia, una tra le più antiche dinastie d'Europa. E così, per i ragazzi in maglia bianca iscritti al campionato regionale under 17, lo scontro al vertice con i pari età del Santa Maria la Carità andato in scena sabato allo stadio di Boscoreale (Napoli), la zuffa scoppiata al termine della gara è costata una punizione esemplare: la pulizia delle spiagge della Salera e di Rovigliano a Torre Annunziata "per dare un segnale - si legge in un comunicato - di quelli che sono i gesti che questa società richiede ai suoi tesserati". Così ha deciso il team che ne ha dato notizia sui social facendo passare in secondo piano la vittoria ottenuta sul campo per 3-2.

"La società Savoia 1908 Fc - si legge su Fb - considerando gli episodi che hanno visto protagonisti i nostri giovani della squadra under17 ha deciso che tutti i ragazzi che fanno parte della rosa saranno impegnati nell'opera di pulizia delle spiagge della Salera e di Rovigliano a Torre Annunziata. Non entriamo nello specifico delle motivazioni o altro. Il Savoia e il Santa Maria la Carità sono due società amiche e non ci interessa alcuna polemica. Ci interessa, invece, che i nostri giovani, attraverso un gesto dimostrativo, capiscano quanto siano fortunati a giocare a calcio e comprendano l'opportunità che hanno per il loro futuro. Avanti Savoia!".

Punizioni esemplari non solo in casa Savoia: anche la dirigenza della squadra avversaria ha annunciato che saranno adottati "gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili".

In poco tempo il video della rissa è divenuto virale sui telefonini.



