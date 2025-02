Promette casa a connazionale, poi la rapina e la violenta

Un uomo di 59 anni, romeno, è stato fermato dai carabinieri a Villa Literno, nel Casertano, su ordine della Procura di Napoli Nord, per rapina e violenza sessuale commesse ai danni di una connazionale di 46 anni. I fatti si sarebbero consumati nella baracca situata nelle campagne di Villa Literno dove il 59enne disoccupato ha la sua dimora di fortuna.

Secondo quanto accertato dai carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, che hanno iniziato ad indagare dopo la denuncia della vittima, i due romeni si sarebbero incontrati a Napoli: la donna aveva contattato il 59enne perché le serviva un alloggio e l'uomo le aveva garantito la disponibilità di una dimora. La coppia si è così messa in viaggio verso il Casertano, e l'uomo, invece di condurla all'abitazione promessa, inesistente, l'ha portata nelle campagne di Villa Literno alla sua baracca, dove l'ha rapinata di 250 euro e l'ha violentata.

La donna è poi fuggita, è stata soccorsa da un passante ed ha denunciato la vicenda ai carabinieri. Giunti sul posto, i militari hanno trovato l'uomo e i soldi, poi restituiti alla 48enne, che è stata ospitata in una struttura protetta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA