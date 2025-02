Pompei, nuovo look per la piazza del beato Bartolo Longo

Torna a risplendere piazza Bartolo Longo, sede del Santuario della Beata Vergine del Rosario, grazie ad un progetto di riqualificazione urbana che ha messo insieme storia e innovazione. Il restyling della piazza, circa 3 milioni di euro, si inserisce in un progetto più ampio per il territorio di Pompei che vale circa 67 milioni di euro; tutti i lavori termineranno tra fine 2025 e 2027, è stato sottolineato al taglio del nastro con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco Carmine Lo Sapio, il vescovo di Pompei, monsignor Tommaso Caputo, il presidente Eav (Ente Autonomo Volturno, soggetto attuatore per la Regione Campania) Umberto De Gregorio.

Un progetto imponente che recupera la piazza e il sagrato e che valorizza il legame col Santuario, la Casa del Pellegrino e il Campanile e che prevede pavimentazioni in pietra lavica lavorata artigianalmente e nuovi alberi. Nella piazza anche una fontana a raso con sistema di illuminazione autonomo, la eliminazione di barriere architettoniche per renderla accessibile a tutti e, tra gli interventi, l'eliminazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria.

Di notevole impatto la nuova illuminazione della piazza e del campanile. "Abbiamo deciso di trasformare questo campanile in un faro di spiritualità per tutta la gente che passa qui e che si unisce agli eventi che, quest'anno, riguardano il Giubileo" ha detto il governatore De Luca accennando anche nome del nuovo palazzo della Regione che si chiamerà appunto 'il faro'.

"I lavori sono stati realizzati da imprese di Eav, e questo è un intervento che aveva una urgenza particolare per il Giubileo" ha detto il presidente di Eav, Umberto De Gregorio "in accordo col Comune si è deciso la soppressione di passaggi a livello e la creazione di due sottopassi, poi il restyling della Stazione Santuario della Circumvesuviana. E collateralmente una serie di interventi tra cui la Piazza, il parcheggio interrato in fase di ultimazione che è una ricchezza per la vivibilità del territorio".

Il sindaco Carmine Lo Sapio: "Abbiamo raggiunto ottimi risultati, ne stiamo raggiungendo altri su opere che riguardano quei 67 milioni di euro e credo e spero si realizzeranno al più presto" Una inaugurazione che cade il 10 febbraio, nella ricorrenza della nascita del beato Bartolo Longo, fondatore del Santuario di Pompei.

Il vescovo Caputo ha parlato di 'un giorno di grande gioia' perché torna alla 'piena fruibilità piazza Bartolo Longo, cuore pulsante della nostra città'. "Una piazza di pace che nei secoli è stata e sarà attraversata da milioni di pellegrini e visitatori di ogni nazione, uniti dalla fede e dall'amore per la bellezza e per l'arte, espressione di una medesima natura umana". Tanti i cittadini presenti, i rappresentanti delle istituzioni. Una giornata importante per Pompei che è candidata a Capitale italiana della Cultura 2027. (ANSA)

