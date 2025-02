Micillo, programma M5s per Campania costruito con i territori

"Le parole d'ordine per le prossime elezioni regionali in Campania per noi del M5S sono chiare: condivisione con i territori. Dopo le quattro riunioni provinciali delle scorse settimane e oltre 2000 contributi arrivati via mail, stiamo costruendo il programma partecipato che ci guiderà verso il futuro della Campania". Lo afferma Salvatore Micillo, ex parlamentare del M5S e ex sottosegretario per l'ambiente e attuale cooordinatore del Movimento in Campania, commentando la giornata conclusiva del primo ciclo di riunioni degli iscritti ieri al Palacasoria, in provincia di Napoli, dopo i meeting già avvenuti nei giorni precedenti a Caserta, Pontelandolfo (Benevento), Montemiletto (Avellino) e Salerno. Lavoro, sanità e transizione ecologica sono stati i temi al centro delle riunioni.

Micillo sottolinea che "tutti i partecipanti hanno messo al centro del dibattito temi cruciali come sanità, ambiente, lavoro e tutti gli altri punti fondamentali che comporranno il nostro programma per le prossime regionali in Campania. A partire dal nostro programma regionale del 2020, insieme a voi, stiamo lavorando per realizzare una proposta concreta, inclusiva e davvero rispondente alle esigenze dei cittadini della nostra terra. Questo programma sarà la nostra base di partenza per i tavoli di confronto con le altre forze politiche e, soprattutto, il protagonista della nostra campagna elettorale. Un programma fatto di azione e di impegni concreti che scaturiscono dalle vostre proposte e dalle vostre esperienze. Insieme, costruiremo una Campania più giusta, sostenibile e inclusiva".



