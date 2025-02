Maria Guerriero, un ruolo da 'zombie' per l'attrice campana

E' destinata a diventare presto una nuova icona del cinema di genere, grazie al ruolo della 'zombie' nel film "La lunga notte dei morti viventi", uscito lo scorso venerdì nelle sale italiane. Maria Guerriero, attrice, produttrice e sceneggiatrice campana, emerge con grinta e determinazione nel lungometraggio diretto da Dario Germani presentato con successo all'Italian Horror Fantasy Fest. "Non ho mai voluto legare il mio volto ad un personaggio in particolare - afferma l'attrice -in questi ultimi anni sono passata da ruoli comici, sul set con Uccio De Sanctis, a ruoli drammatici, come in 'Resilienza', un film che raccontava il dramma della violenza sulle donne". Maria Guerriero ha alle spalle esperienze importanti, come quelle al fianco di Katherine Kelly Lang, la mitica Brooke Logan di Beautiful, nel sentimental drama "Dagli occhi dell'amore" e nel film "L'amore ti salva sempre" sui temi del razzismo. Adesso la Guerriero si gode il successo dell'horror appena uscito nelle sale dove interpreta una produttrice discografica impegnata la notte di Halloween nella realizzazione di un video musicale in un castello dove improvvisamente si risvegliano gli zombie che trasformano il set in un vero e proprio incubo. "E' stata una bella esperienza - dice la Guerriero - che arricchisce il mio percorso artistico.

Adesso sono pronta a rimettermi al lavoro per le nuove sfide che mi aspettano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA