Manfredi, usciamo dall'idea che la sicurezza sia di destra

"Dobbiamo uscire dal questa idea che la sicurezza sia di destra e la sinistra è il partito dove ognuno fa quello che vuole. Tante delle persone che ci chiedono sicurezza ci hanno votato e noi dobbiamo loro una risposta. Il controllo del territorio è fondamentale, va fatto con gli strumenti teologici, le telecamere, ma servono risorse per investimenti e manutenzione". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, al convegno 'Oltre la paura: uno sguardo differente sulla sicurezza', in corso al Senato a Roma.

"La sicurezza costa - ha osservato - servono investimenti. La notte le nostre città sono poco presidiate, la presenza fisica sul territorio delle forze dell'ordine è importante. Ci vuole più gente in strada. Il tema del presidio è fondamentale".

"A fianco del presidio del territorio, che non è né di destra né di sinistra, ma significa garantire la libertà delle persone, dobbiamo fare in modo che ci sia anche un presidio sociale - ha aggiunto - Coinvolgere le comunità, comitati, associazioni, che diventano uno strumento". "La vera sfida - ha concluso - è avere un nostro modello. Dobbiamo rispondere con una politica dei fatti concreti: i sindaci non sono sceriffi, servono strumenti e investimenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA