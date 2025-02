In permesso lavorava per azienda concorrente, licenziato

Chiedeva i permessi all'azienda di trasporto pubblico locale per cui lavorava, l'Air Campania, e mentre ne usufruiva svolgeva servizio presso una società concorrente. È quanto scoperto proprio da Air Campania (anche con l'ausilio di un investigatore), che ha interrotto il rapporto di lavoro con il dipendente, che era in servizio presso uno dei depositi del bacino di Caserta.

"L'irregolarità - rende noto Air Campania - è emersa nel corso delle ordinarie attività di accertamento e controllo interno, che si sono avvalse anche del supporto di un'agenzia investigativa. Al termine dell'iter della procedura disciplinare, e facendo seguito all'esito della decisione del consiglio di disciplina, l'azienda ha adottato il provvedimento di interruzione del rapporto di lavoro, nel rispetto della normativa e degli obblighi contrattuali". Air Campania, conclude la nota, "conferma il proprio impegno nel garantire il rispetto dei principi di integrità, trasparenza e responsabilità, adottando tutte le misure necessarie per tutelare l'etica professionale e la correttezza nei rapporti di lavoro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA