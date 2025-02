Giorno Ricordo: Manfredi, da Napoli messaggio di inclusione

"Napoli ha accolto con grande affetto e anche grande solidarietà i profughi che arrivarono dall'Istria e dalla Dalmazia. E' stato un momento improntate che ha testimoniato la sua grande capacità di accoglienza e i profughi qui trovarono un luogo in cui stabilirsi e integrarsi con la mostra comunità. In un mondo sempre più diviso, il messaggio che arriva da Napoli è di accoglienza, inclusione e fratellanza". Sono le parole del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione della cerimonia per il Giorno del Ricordo che si è svolta nel Real Bosco di Capodimonte, lì dove i profughi furono accolti. Il sindaco ha deposto una corona di alloro in memoria delle vittime delle Foibe e degli esuli giuliano-dalmati.



