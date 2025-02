Cresce la differenziata a Napoli, obiettivo 50% quest'anno

Arrivare al 50 per cento di raccolta differenziata nella città di Napoli alla fine del 2025.

E' l'obiettivo indicato da Domenico Ruggiero, amministratore unico di Asia, in occasione della presentazione del nuovo sistema di raccolta differenziata che partirà a marzo nell'area del Centro storico. "La differenziata sta crescendo - ha detto Ruggiero - nel 2024 abbiamo aumentato di 3 punti percentuali e puntiamo a incrementare di ulteriori 5 punti percentuali nel 2025. Questo che presentiamo oggi è solo un primo progetto di una serie che realizzeremo nel 2025 per riuscire ad arrivare al 50 per cento di differenziata alla fine dell'anno".

"Nel 2025 ci sarà la consegna e l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di compostaggio a Ponticelli e nello stesso anno Asia Napoli partirà con l'impianto di carta, cartone e ingombranti nell'ex Icm. I due impianti andranno in funzione per la fine del 2026". Questo il timing per la realizzazione dell'impiantistica per lo smaltimento della frazione umida e della carta indicato da Ruggiero, che ha aggiunto: "Gli impianti daranno un contributo fondamentale per quanto riguarda il costo di trattamento dei rifiuti perché ogni punto percentuale di differenziata che aumentiamo rende necessaria la presenza di impiantistica perché senza impianti la differenziata non ha il finale, ovvero recuperare lo sforzo che ogni cittadino fa".





