Colosimo, arresti Pomigliano dimostrano pervasività camorra

"L'operazione effettuata dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del gruppo Castello di Cisterna, a seguito di una ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta della dda, che ha portato al fermo di 27 persone indiziate per reati di associazione mafiosa operanti nella zona di Pomigliano d'Arco, dimostra la presenza e la pervasività del fenomeno camorristico anche, e soprattutto, all'interno dell'hinterland napoletano". Lo scrive su X la presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo.

"Voglio ringraziare gli inquirenti e le forze dell'ordine per questa brillante operazione che assesta un duro colpo alla criminalità organizzata e ai suoi fiancheggiatori. Continua incessantemente, e senza sosta, la lotta degli uomini dello Stato alla camorra. Nessuno la sottovaluti, mai!", conclude Colosimo che nei mesi scorsi aveva risposto alla dichiarazione del sindaco di Pomigliano ("nella mia città non c'è alcun clan camorristico") invitandolo a una "maggiore prudenza e cautela, soprattutto in caso di incompleta consapevolezza del fenomeno" mafioso.



