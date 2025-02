Caserta, il questore Grassi ricorda il sacrificio di Palatucci

Ad 80 anni dalla sua morte, la Polizia di Stato celebra la figura di Giovanni Palatucci, ex Questore di Fiume deceduto il 10 febbraio 1945 nel campo di concentramento nazista di Dachau, insignito della Medaglia d'oro al Merito Civile e riconosciuto "Giusto tra le Nazioni", per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei.

Il Questore di Caserta, Andrea Grassi, ha quindi commemorato Giovanni Palatucci con una cerimonia tenutasi presso il Commissariato della Polizia di Stato a Santa Maria Capua Vetere, con la deposizione di una corona di alloro al cippo marmoreo presente all'ingresso dell'Ufficio e dedicato alla figura del valoroso poliziotto. Per la ricorrenza, il Cappellano della Polizia di Stato, don Enzo Carnevale, ha tenuto un momento di raccoglimento e di preghiera in ricordo del sacrificio. Durante la celebrazione, è stato piantumato, nei pressi della stele, un albero di ulivo, simbolo di pace. Presenti il Prefetto di Caserta Lucia Volpe, il Sindaco di Santa Maria Capua Vetere Antonio Mirra, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza Nicola Sportelli e l'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Emozionante la partecipazione di alcuni attori dell'associazione "Ali della mente", protagonisti, insieme a Patrizio Ranieri Ciu, nei giorni scorsi, dello spettacolo teatrale "Vinti e vincitori" dedicato al ricordo delle vittime dell'olocausto.



