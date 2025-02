Una chiesa gremita a Caivano per ricordare vittime del cancro

In una chiesa gremita al parco Verde di Caivano è stata celebrata una messa per ricordare tutte le persone che sono morte di cancro in questi ultimi anni. E all'appello lanciato da don Maurizo Patriciello, hanno risposto in tanti per vivere insieme, si legge nell'invito, anche "per sostenere gli ammalati oncologici e per ringraziare Dio e tutti coloro che hanno lottato con impegno in questi anni difficili" ovvero quelli della denuncia dell'abbandono e della combustione dei rifiuti. Presenti oltre ai rappresentanti delle istituzioni (il prefetto di Napoli, Michele di Bari; il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi; il deputato Francesco Borrelli), al vescovo di Aversa, mons. Angelo Spinillo, anche i rappresentanti dei numerosi comitati di volontari che nel corso degli anni proprio con don Maurizio si sono impegnati per denunciare quanto accadeva nella cosiddetta 'Terra dei fuochi'.

Volontari che dopo la recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo chiedono che le bonifiche siano portate a termine, e al più presto.

A far giungere il suo messaggio è stato anche l'arcivescovo emerito di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe.



