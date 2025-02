'The Opera!' di Livermore anteprima Usa a L.A. Italia

Il film musicale 'The Opera! - Arie per un'eclissi' di Davide Livermore e Paolo Gep Cucco con Vincent Cassel, Angela Finocchiaro, Caterina Murino, Rossy De Palma e Fanny Ardant sbarca per la prima volta in America, venerdì 28 febbraio, all'Istituto Italiano di Cultura, in occasione del 20esimo Los Angeles Italia Film Festival. Il classico evento italiano, che precede la Notte degli Oscar, è realizzato col sostegno del Ministero della Cultura ed Intesa Sanpaolo e con il patrocinio di Anica, APA e Scabec, Consolato Generale d'Italia, l'Istituto Italiano di Cultura, ICE ed ENIT.

'È un vero privilegio proporre alla nostra prestigiosa platea un lavoro speciale realizzato da due grandi artisti che fanno del talento dell'eleganza, due strumenti fondamentali per comunicare la tradizione musicale e tutto ciò che risulta utile per esaltare i maestri di sempre' dice Tony Renis, presidente onorario del Festival che nell'ambito della sezione 'LA Italia On Stage' insieme a Rai Com propone anche un'edizione speciale della Aida di Verdi registrata alla Arena di Verona, una Tosca per la regia dello stesso Livermore, un omaggio a Puccini registrato a Venezia e la Bohème diretta da Mario Martone che del festival di Los Angeles è ormai un habitué. Accolto in Italia con grande successo di critica 'The Opera!' è la rilettura moderna del mito di Orfeo ed Euridice in forma di opera-musical immersiva e transmediale. Ambientato tra una Parigi semisommersa e il Teatro Regio di Torino, il film di Cucco e Livermore unisce musica classica e contemporanea, con riferimenti visivi che spaziano tra opera lirica, moda e arti visive.

L'anteprima di 'The Opera!' si aggiunge al già ricco programma di L.A. Italia 2025 che attende Pupi Avati per presentare in anteprima USA il film 'L'orto americano', Isabella Rossellini e Cynthia Sleiter (candidata all'Oscar per 'Conclave') e Sergio Castellitto, co-protagonista dello stesso film di Edward Berger candidato a 8 Academy Awards. Con loro anche tanti giovani talenti del cinema italiano.



