Terra dei fuochi: prefetto di Napoli, molto è già stato fatto

"Per la Terra dei fuochi molto si deve fare ma molto è già stato fatto". Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, lasciando la chiesa di San Paolo nel parco Verde di Caivano dove questa sera è stata celebrata una messa, presieduta da don Maurizio Patriciello, anche per ricordare le persone che sono decudute a cause di patologie oncologiche e che vivevano nella cosiddetta "Terra dei fuochi".

Il prefetto ha sottolienato la grande partecipazione alla messa. Poi ha evidenziato che i tanti tavoli di lavoro che si sono tenuti in Prefettura con la Regione Campania, la Città metropolitana "sono la testimonanza che nessuno si è mai fermato".

Oggi, a giudizio del prefetto d Napoli "bisogna ripartire con maggiore velocità, rapidità perché ognuno abbia la coscienza di affrontare questo tema con grande responsabilità".



