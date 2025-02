Secondo pareggio consecutivo del Napoli in campionato dopo quello con la Roma, e di nuovo per 1-1. Questa volta la capolista lo ottiene in casa, al Maradona, contro una ottima Udinese. Così ora il Napoli è a +4 sull'Inter che domani gioca contro la Fiorentina.

Azzurri in vantaggio al 37' con McTominay, pari dell'Udinese appena tre minuti dopo, con una bella conclusione di Ekkelenkamp.



