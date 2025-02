Pony legati e abbandonati in un parco ad Avellino,salvati dai Cc

Tre pony abbandonati in un parco pubblico di Avellino sono stati recuperati e messi in salvo dai carabinieri forestali di Monteforte Irpino. Erano stati bloccati alla recinzione e uno di essi aveva le zampe posteriori legate.

Denutriti e disidratati, sono stati affidati al servizio veterinario della Asl che ha provveduto al loro trasferimento presso un centro ippico autorizzato della provincia di Avellino.

Indagini sono in corso per risalire, attraverso i microchip, ai proprietari.



