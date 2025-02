Gen. La Gala in visita alla stazione Cc di Arienzo

Il comandante della Legione Carabinieri "Campania", generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, ha fatto visita ai carabinieri della Stazione di Arienzo, nel Casertano. Nella caserma del centro del piccolo comune della valle di Suessola, l'alto ufficiale è stato ricevuto dal comandante della Compagnia di Maddaloni, il capitano Federico Arrigo, dal comandante della Stazione, maresciallo maggiore Arnaldo Marino, e da una rappresentanza dei militari.

La Gala si è congratulato con i militari "per l'impegno profuso a sostegno di tutta la cittadinanza", esortandoli "a fornire una risposta incisiva e costante nella lotta alla criminalità, intensificando nel contempo l'impegno nel prevenire e reprimere la commissione di reati come i furti in appartamento e le truffe agli anziani".



