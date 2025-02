Filosofia e storia di Pulcinella nel libro di Nino Daniele

Il racconto di Pulcinella al museo della Moda di Napoli: il 13 febbraio alle 18 sarà presentato il libro Nino Daniele 'Il daimon comico. Filosofia e storia di Pulcinella, patrimonio dell'Umanità' edito da Giannini.

Attraverso la storica maschera napoletana della commedia dell'arte, l'autore scandaglia i molteplici volti di un simbolo ma soprattutto ne indaga i significati e le eredità storiche e filosofiche, approfondendo il modo in cui esse innervano il costume, il sentire, l'antropologia e le tante sfumature dell'animo umano. Il libro sarà presentato, insieme all'autore, da Lucio Fino, con la partecipazione di Tommaso Esposito, direttore del museo di Pulcinella, del folklore e della civiltà contadina di Acerra.

Saranno inoltre esposte stampe antiche raffiguranti Pulcinella e provenienti da storiche collezioni private. Il tema del costume, che si dipana qui tra filosofia e storia, è un filo conduttore della ricerca e degli appuntamenti del Museo della Moda, che rafforza sempre più il suo legame con la letteratura..

"Siamo felici di ospitare la presentazione del libro di Nino Daniele, un meraviglioso saggio che ci regala grandi spunti di riflessione e approfondimento, su una maschera, quella di Pulcinella, e dunque sul rapporto tra essere e apparire, in relazione alla cultura, alla storia e all'antropologia della città e non solo" dichiara la Presidente del Museo della Moda Maria d'Elia.



