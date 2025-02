De Luca, limite mandati idiozia inventata da parassiti

"Questa del terzo mandato è una grande idiozia inventata dai parassiti che vivono a Roma, che non hanno il consenso neanche della madre". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca arrivando allo stand della Regione alla Bit, la Borsa internazionale del turismo a Fiera Milano Rho.

"È una delle prove di ipocrisia e di fariseismo che abbiamo in Italia - ha aggiunto -. C'è gente che ha non il terzo mandato ma il trentesimo e dà pure fastidio. Il problema che si pone è di sostanza, quando bisogna decidere il destino di un territorio chi decide? I parassiti che vivono a Roma o i cittadini che vivono in quel territorio e hanno il diritto di valutare chi governa?".

Secondo De Luca, inoltre, "è una idiozia" quando si dice che con il limite dei mandati si evita la concentrazione di potere.

"Abbiamo avuto la dimostrazione che si può andare a casa anche dopo un mandato - ha aggiunto -. Quattro mesi fa c'è stata l'elezione in Umbria e la presidente uscente è stata sconfitta, sono motivazioni ridicole, assurde, ipocrite".



