Morto il 17enne investito una settimana fa a Napoli

Non ce l'ha fatta Domenico, il giovane di 17 anni investito sabato scorso a viale Dohrn, a Napoli, mentre attraversava la strada all'altezza dello chalet dei Pini, a Mergellina. Il ragazzo, che frequentava il liceo Labriola di Fuorigrotta, e praticava il basket, era stato travolto da un 19enne alla guida di una Mini Cooper, riportando ferite apparse subito importanti.

Ricoverato in gravi condizioni a causa di un'edema cerebrale, prima all'ospedale San Paolo, e successivamente trasferito all'alba di domenica 2 febbraio al Cardarelli dove veniva sottoposto a intervento chirurgico, Domenico è morto nel pomeriggio di oggi. A nulla sono valsi i tentativi di risvegliarlo dal coma profondo in cui era precipitato. Proprio al Cardarelli sono iniziate le operazioni di espianto degli organi, al termine delle quali la salma verrà messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Continuano intanto le attività investigative di acquisizione delle immagini di videosorveglianza e di raccolta delle dichiarazioni dei testimoni da parte del personale dell'Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli che sta ricostruendo l'accaduto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA