Morto detenuto nel carcere di Avellino,indagini su cause decesso

Un detenuto nel carcere di Avellino è stato trovato senza vita all'interno della sua cella.

L'allarme è stato lanciato nella serata di ieri. Si tratta di un 37enne originario di Napoli.

Indagini sono state avviate dal pm della Procura di Avellino, Cecilia Annecchini, per stabilire le cause del decesso che potrebbe essere avvenuto per cause naturali o in seguito all'utilizzo di sostanze stupefacenti. Il magistrato ha disposto il sequestro della salma che è stata trasferita in ospedale ad Avellino in attesa dell'autopsia.



