In possesso di una pistola e di oltre 1 kg di droga, arrestato

Una pistola revolver con matricola abrasa, 33 cartucce di vario calibro, una busta in plastica contentente oltre mezzo chilo di marijuana, 99 involucri della stessa sostanza stupefacente, 2 dosi di cocaina per un totale complessivo di circa 1 kg di sostanze stupefacenti, e oltre 300 euro in contanti. E' quanto la Polizia di Stato ha trovato a casa di un 26enne, nel quartiere Secondigliano di Napoli.

L'uomo, che aveva precdendi di polizia, anche specifici, è stato arrestato per detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Sono stati gli agenti del Commissariato Secondigliano, con l'Unità Cinofila antidroga dell'Ufficio Prevenzione Generale, a controllare l'abitazione dell'uomo. Tutto il materiale sequestrato era all'interno di una scarpiera e in un locale in uso all'indagato.





