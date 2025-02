Fugge per evitare posto di blocco, arresto e condanna per 27enne

Per sfuggire a un controllo dei finanzieri ha costretto i militari a un inseguimento iniziato in pieno centro e conclusosi in periferia: è successo a Napoli dove una pattuglia del Gruppo Pronto Impiego, insieme con un'altra pattuglia, è riuscita a bloccare la vettura.

L'inseguimento è iniziato al corso Garibaldi ed è terminato in una traversa di Corso Sirena, nel quartiere Barra della città.

Il giovane alla guida, un 27enne, ha anche cercato di dileguarsi urtando una delle pattuglie inseguitrici. Dai controlli è emerso che ha precedenti per truffa e detenzione di armi: il ragazzo, residente a Napoli, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e giudicato con rito direttissimo: il giudice gli ha inflitto una condanna a 6 mesi di detenzione con sospensione condizionale della pena.



