Deposito di rotoballe a fuoco nell'Avellinese

Un capannone adibito a deposito agricolo è stato distrutto da un incendio a Morra De Sanctis, in provincia di Avellino. Le fiamme, sviluppatesi nella tarda serata di ieri in contrada Mattinelle, sono state alimentate da 280 rotoballe di paglia e fieno. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno lavorato per ore per spegnere l'incendio evitando che si propagasse alle strutture e ai mezzo agricoli. Non si sono registrati feriti. Le operazioni di messa in sicurezza sono durate fino alle prime ore di oggi. Indagini sono state avviate dai carabinieri di Sant'Angelo dei Lombardi.



