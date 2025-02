Calcio:divieto di trasferta per tifosi Napoli, arriva la diffida

Chiede "l'immediata revoca del divieto di trasferta imposto ai tifosi del Napoli residenti in Campania", il comitato "Con Te Napoli" presieduto dall' ingegnere Luigi Iaquinta e dal socio Enzo Rivellini. L'atto è stato formalizzato alle autorità competenti con il supporto e l'assistenza dell'avvocato Angelo Pisani, fondatore del Napoli Club Maradona, contro la reiterazione della decisione "che si sussegue da due mesi senza alcuna motivazione e giustificazione concreta".

La decisione di impedire ai tifosi azzurri di seguire la loro squadra del cuore in trasferta, a parere del Comitato rappresenta "una resa dello Stato e dello sport" e una violazione "dei principi costituzionali e convenzionali sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), oltre che il fallimento delle misure di sicurezza e della Fidelity Card. Poi c'è il danno economico che il Comitato intende compensare con una richiesta di risarcimento. Il Comitato 'Con Te Napoli" e l'avvocato Angelo Pisani, quindi, "diffidano formalmente le Autorità competenti, invitando in primis il Presidente della Repubblica a intervenire per garantire il rispetto della Costituzione e dei diritti dei cittadini" e chiedono "l'immediata revoca del divieto di trasferta e si invita il Prefetto a non controfirmare tale provvedimento discriminatorio e lesivo dei principi sportivi".





