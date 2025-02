Tre nuove aziende si insediano nel Nucleo di Valle Ufita

Quindici milioni di investimenti, sessanta nuovi posti di lavoro su un'area di 36 mila metri quadrati nel Nucleo industriale di Valle Ufita, in provincia di Avellino. L'Asi, il Consorzio per le aree industriali, ha sottoscritto il contratto di compravendita di altrettanti suoli con tre aziende irpine nell'area precedentemente occupata dalla Edison per la realizzazione di una centrale elettrica. Nei lotti liberati si insedieranno la Metallurgica Irpina spa e Tecnia srl per la realizzazione di filo e strtture metalliche e Co.Bi.Em srl nella lavorazione di selezione, frantumazione e vagliatura di pietre e granulati. "Abbiamo fortemente creduto in questa operazione -commenta Pasquale Pisano, presidente dell'Asi- e siamo riusciti a portare a termine un grande risultato: con queste tre prime assegnazioni, dianmo un importante contributo alla crescita della Valle dell'Ufita, una delle aree più strategiche e appetibili del Mezzogiorno".



