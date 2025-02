Tir sbanda su A16 e finisce in una scarpata, illesi gli autisti

Un grave incidente stradale si è verificato sull'A16 Napoli-Canosa pochi chilometri prima del casello di Grottaminarda, in provincia di Avellino. Un autoarticolato che trasportava terra è uscito fuori strada finendo la sua corsa nella scarpata sottostante dopo aver abbattuto il guard rail. Illese le due persone a bordo, residenti a Cirò Marina, in provincia di Crotone, e dirette a Taranto. A provocare l'incidente potrebbe essere stata la esplosione di uno pneumatico. Sul posto gli agenti della Polstrada e le squadre di soccorso stradale che hanno rimosso l'automezzo utilizzando un'autogru. La circolazione, dopo essere stata momentaneamente interrotta in direzione sud, è stata ripristinata in tempi brevi grazie al coordinamento delle operazioni di soccorso.



