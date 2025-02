Spari, ieri sera, vero le ore 23, nel quartiere Stella, a Napoli.

I carabinieri, allertati dal 112, sono intervenuti in via Fontanelle: rinvenuti sul manto stradale e sequestrati 4 bossoli calibro 9x21. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia Napoli Stella.



