Sindaco Sarno, "l'incendio in Comune sembra essere doloso"

"L'incendio che questa mattina ha colpito il Comune di Sarno sembra essere di matrice dolosa e su tale ipotesi stanno attualmente indagando le forze di Polizia".

Lo afferma il sindaco di Sarno, Francesco Squillante, commentando quanto accaduto questa mattina a Palazzo di Città.

"I locali situati al primo piano di Palazzo San Francesco, che sono stati direttamente interessati dall'incendio, sono risultati gravemente contaminati dalla fuliggine e dai residui di fumo. Sono state attivate le procedure necessarie per gli interventi di bonifica, con l'obiettivo di ripristinare la sicurezza e l'agibilità degli spazi coinvolti. Gli esperti incaricati stanno lavorando alacremente per garantire che tutte le aree danneggiate siano adeguatamente sanificate", prosegue il primo cittadino. "Il Piano di evacuazione, predisposto nei mesi scorsi, ha dimostrato di funzionare in maniera efficace. Non si sono verificati momenti di panico né situazioni di criticità durante le operazioni di evacuazione. Tutti i dipendenti e i cittadini presenti all'interno degli uffici comunali sono stati prontamente indirizzati verso le aree sicure esterne, senza alcuna conseguenza per la loro incolumità. A seguito di questo grave episodio, è importante ricordare che, nei mesi precedenti, avevamo già attuato un potenziamento delle misure di sicurezza per gli accessi agli uffici comunali. Tali misure erano finalizzate a tutelare non solo l'incolumità dei dipendenti comunali, ma anche quella dei cittadini che quotidianamente si recano in Comune per fruire dei servizi. Tuttavia, qualora emergessero nuove necessità o possibilità di rafforzare ulteriormente il sistema di sicurezza, non esiteremo a intervenire tempestivamente". Squillante ha poi rivolto un appello a tutta la comunità: "un attacco alla Casa Comunale non è solo un attacco a un edificio istituzionale, ma è un attacco all'intera comunità sarnese, al cuore della nostra città". "Desidero esprimere la mia più profonda e sincera gratitudine ai Vigili del Fuoco, che sono intervenuti con straordinaria tempestività e professionalità, domando e spegnendo l'incendio prima che le fiamme potessero estendersi ulteriormente e provocare danni più gravi. Il loro intervento ha evitato il peggio e ha garantito la sicurezza di tutti. Un ringraziamento speciale va anche all'intero Ufficio Tecnico, che ha lavorato senza sosta per avviare immediatamente tutte le operazioni necessarie a ripristinare la piena operatività degli uffici comunali e a minimizzare i disagi per i cittadini. Grazie al loro impegno, la macchina comunale è in grado di ripartire e garantire già da lunedì la continuità dei servizi alla cittadinanza".



