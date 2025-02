Salma ferma al cimitero, ordinanza sindaco per il rilascio

Riposerà in pace, da domani, la donna morta ieri e la cui salma era bloccata da stamattina agli ingressi del cimitero di Pomigliano d'Arco (Napoli), per la sopravvenuta revoca delle autorizzazioni alla ditta di onoranze funebri. La salma, infatti, è stata consegnata agli operatori del camposanto in attesa di sepoltura dopo che il sindaco Raffaele Russo ha firmato un'ordinanza di rilascio ravvisando motivi di igiene pubblica e sanità. La salma della 91enne nel carro funebre, era rimasta bloccata ai cancelli del cimitero per il sopraggiungere della revoca dirigenziale, che aveva provocato la protesta degli operai e dell'amministratrice della ditta con la sosta del mezzo di trasporto davanti al camposanto.

L'ordinanza è stata attuata, e gli operatori cimiteriali hanno trasferito la salma nella sala mortuaria del cimitero comunale in attesa della sepoltura con un'altra ditta autorizzata. I vigili urbani, invece, hanno proceduto al sequestro penale del carro funebre e a denunciare la ditta per il trasporto non autorizzato.



