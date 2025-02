Pompei, a gennaio oltre 131mila visitatori

Il mese di gennaio ha segnato un aumento di visitatori nel Parco archeologico con quasi il 15% in più in tutti i siti della Grande Pompei, rispetto all'anno 2024.

Nel dettaglio, sono stati 131.145 i visitatori del mese di gennaio 2025, rispetto ai 114.175 del gennaio 2024, ben il 14,86% in più rispetto allo scorso anno.

Si tratta soprattutto di visitatori stranieri, famiglie locali e provenienti da tutta Italia.

"Il dato davvero interessante è l'aumento di un turismo individuale anche in bassa stagione - sottolinea il Direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel - Fattore che ci stimola a sviluppare iniziative soprattutto per le famiglie, e che va a supporto di un processo di destagionalizzazione e ridistribuzione dei flussi turistici a vantaggio della sicurezza e tutela dei luoghi. Un obiettivo cui sta lavorando il Parco, anche con la recente introduzione del biglietto nominativo e del limite giornaliero, nell'ottica di una gestione sempre più sostenibile e slow della fruizione e del patrimonio culturale".





