Locatelli, contenta di vedere i primi frutti a Caivano

Si dice soddisfatta e soprattutto "contenta' la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, di quello che si sta portando avanti a Caivano. La ministra, nel luglio 2024 inaugurò il progetto "Lo spazio dei talenti", una iniziativa, finanziata con 250mila euro dal Governo, attraverso la quale creare attività di coinvolgimento e spazi di confronto per le persone con disabilità e le loro famiglie.

Oggi la ministra è tornata, con il commissario straordinario di Governo, Fabio Ciciliano. "Già da oggi pomeriggio avremo una dimostrazione delle attività ricreative che insieme alla Croce Rossa nazionale stiamo portando avanti grazie al lavoro che è stato svolto dal dottor Ciciliano prima nelle vesti di commissario straordinario, oggi ancora come commissario ma anche come capo della Protezione civile - ha detto la ministra - siamo molto contenti di iniziare e vedere i primi frutti con il coinvolgimento delle persone con disabilità, delle famiglie e speriamo che tanti altri aderiscano a questi progetti ricreativi per valorizzare le persone, i bambini, i ragazzi e dare insieme all'attività del tempo libero anche una speranza per il futuro".

Il progetto, gestito dalla Croce Rossa, coinvolge anche altre realtà associative per offrire attività ricreative, artistiche e ludiche, oltre a sportelli di ascolto.



