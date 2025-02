Incidente stradale lungo la strada Cilentana nei pressi dello svincolo tra Forìa e Poderia. Sono entrati in collisione un camion che trasportava gasolio e un furgone di tipo Doblò. Le cause del sinistro sono ancora in fase di ricostruzione. Una delle persone coinvolte è in gravi condizioni ed è stata portata in eliambulanza all'ospedale di Salerno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA