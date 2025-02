Incendio negli uffici del Comune di Sarno, scatta la chiusura

Paura al Comune di Sarno (Salerno) dove questa mattina è divampato un incendio in alcuni uffici del primo piano. Al momento non si conoscono le cause che hanno provocato il rogo.

Il sindaco Francesco Squillante ha fatto sapere attraverso i social che "a seguito di un incendio che sta interessando il primo piano, il Comune è temporaneamente chiuso. Le operazioni di spegnimento sono in corso e la situazione è sotto controllo.

Vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili ulteriori informazioni". Sul posto sono presenti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento.



