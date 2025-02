Giovane si lancia da un ponte alto 25 metri, è vivo

È vivo per miracolo un 25enne di Castelfranci, in provincia di Avellino, che stamani poco dopo le 8 si è lanciato da un ponte sulla Statale Ofantina a pochi chilometri dallo svincolo di Salza Irpina. La caduta da un'altezza di 25 metri è stata attutita dagli alberi prima di precipitare al suolo.

Particolarmente impegnative le operazioni di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco intervenuti anche con una squadra del Soccorso speleo-alpino-fluviale, specializzata nel recupero di persone in ambienti impervi. Il giovane è stato quindi imbragato e affidato ai sanitari del 118 che in ambulanza lo hanno trasferito in ospedale ad Avellino. Non sarebbe in pericolo di vita. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Solofra.



