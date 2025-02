De Luca, nuovo palazzo Regione si chiamerà 'il faro'

"Stiamo lavorando per presentare il 21 febbraio, alla stazione Marittima, un grande piano di trasformazione urbana di Napoli, utilizzando il progetto per la nuova sede della Regione Campania. Presenteremo delle opere che saranno un simbolo per l'Italia nel mondo dell'architettura contemporanea". Lo ha annunciato il governatore Vincenzo De Luca, annunciando che il nuovo palazzo della Regione si chiamerà "il faro".

"Faremo anche una riqualificazione di tutta quella parte della città", ha detto ancora. Il palazzo della Regione sorgerà nella zona di piazza Garibaldi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA