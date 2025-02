Da Cdp 15 milioni per migliorare la rete idrica di Napoli

"Migliorare l'efficienza della rete idrica che serve la città di Napoli, grazie a un sistema digitalizzato che evita perdite nella rete di distribuzione dell'acqua e disagi alla popolazione". Questo è l'obiettivo principale del finanziamento di 15 milioni di euro concesso da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ad ABC (Acqua Bene Comune) Napoli che gestisce l'infrastruttura sul territorio. E' quanto sottolinea Cdp sul suo sito.

Nel dettaglio, le risorse saranno destinate a sostenere il Piano di investimenti dell'Azienda Speciale 1 partenopea. Tra gli interventi sono previsti, in particolare: l'installazione dei cosiddetti smart meter, strumenti tecnologici in grado di monitorare i parametri di funzionamento della rete accrescendone l'affidabilità; l'introduzione di una nuova piattaforma di monitoraggio digitalizzata che permette la supervisione, la gestione e l'ottimizzazione della rete; il rinnovamento delle fontane cittadine adottando impianti d'avanguardia e il rifacimento di alcune tratte idriche.

L'operazione si colloca all'interno di un più ampio progetto di ABC Napoli denominato "ABC4INNOVATION: Transizione digitale e tecnologica verso lo Smart Water System della città di Napoli", volto ad "ottimizzare la gestione della rete idrica in maniera semplice e intuitiva attraverso la messa a punto di un sistema di monitoraggio".

"Anche grazie al finanziamento accordato da Cassa Depositi e Prestiti, ABC Napoli - sottolinea Cdp - potrà dare concretezza ai progetti di efficientamento della rete così da rispondere sia alle esigenze della cittadinanza che a quelle di una moderna gestione del Servizio Idrico Integrato. Tale intervento è in linea con l'impegno di Cdp di promuovere un utilizzo sostenibile delle risorse idriche, in particolar modo nel Mezzogiorno".





