Clementino, show il 28 dicembre al Palapartenope di Napoli

Clementino sarà in concerto il 28 dicembre al Palapartenope di Napoli. La data è prodotta e organizzata da Promomusic Italia, le prevendite sono disponibili su Ticketone.it e nei punti abituali.

Sul palco insieme a lui, durante gli show, ci saranno i breaker Gino Rota e Salvatore Deflow e una band composta da: Pj Gionson (consolle), Greg Rega (voci), Francesco Varchetta (batteria), Raffaele Salapete (chitarra), Silvestro Saccomanno (tastiere), Luigi "Calmo" Ferrara (basso). A novembre Clementino ha collaborato con Ste nel singolo "Parlo 'e te" in cui, prendendo spunto da un classico napoletano degli anni '50 come Luna Rossa, fonde il sound urban e afrobeats con l'anima della musica napoletana. Clementino ha indossato nelle ultime settimane ancora i panni di coach, dopo la sua ormai consolidata esperienza a The Voice, dove questa volta ha occupato la poltrona dell'edizione Kids.



