Ciciliano, riqualificazione di Caivano? Investire sulla società

Non si ferma il lavoro a Caivano come nelle aree limitrofe per sostenere i cittadini e ancora di più chi ha fragilità. Lo ha assicurato il commissario straordinario di Governo, Fabio Ciciliano, oggi a Caivano con la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli.

"Alcune strutture già sono state individuate ma siamo alla ricerca di altre, anche negli altri comuni, per portare avanti attività di formazione culturale - ha sottolineato - ci siamo resi conto che nelle zone periferiche c'è anche maggiore bisogno di sostenere le fragilità". A chi gli chiede quanto sia cambiata Caivano, Ciciliano risponde: "Non si deve fare a me questa domanda ma ai cittadini". "Da quasi due anni si sta spingendo l'area verso il rinnovamento sociale, è la vera sfida insieme al ministro Locatelli e alla Croce rossa - ha aggiunto - stiamo cercando di potare avanti progetti che siano pluriennali perché la riqualificazione significa investire sulla società".



