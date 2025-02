Capri, via le barriere architettoniche ai Giardini di Augusto

I Giardini di Augusto, uno dei luoghi simbolo della bellezza sull'isola di Capri, sono finalmente accessibili anche ai diversamente abili, grazie all'installazione di una pedana montascale. "Un'altra battaglia vinta con il sostegno dell'associazione Luca Coscioni e l'avvocato Alessandro Gerardi", commenta Christian Durso, il giovane anacaprese protagonista da anni di battaglie per il riconoscimento dei diritti delle persone con ridotte capacità motorie.

La città di Capri, da cui dipendono i Giardini, era stata citata in giudizio più di un anno fa da Durso con l'associazione Coscioni, tramite l'avvocato Gerardi, per condotta discriminatoria nei confronti delle persone con disabilità proprio a causa della inaccessibilità dei Giardini di Augusto e per la mancata adozione del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche. La causa è in corso (la prossima udienza è prevista per maggio) ma l'amministrazione caprese ha ora ottemperato alla richiesta.

Christian Durso, 31 anni, costretto in carrozzina da una patologia degenerativa muscolare, ottenne alcuni anni fa la rimozione dei gradini che impedivano alle persone con difficoltà motorie di raggiungere il Belvedere della Migliera, uno dei panorami più belli e conosciuti dell'isola. "Viviamo ancora - commenta - in un mondo nel quale alle persone con disabilità viene impedito di accedere nei luoghi pubblici a causa della presenza delle barriere architettoniche. Ancora oggi chi ha una disabilità resta fuori dalla bellezza, da eventi e da tutto ciò che è anche suo, ma che gli viene negato. Anche le persone con disabilità vogliono avere le stesse opportunità che hanno tutti gli altri cittadini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA