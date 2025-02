Capodimonte, 'Anatomia di un museo' disegnando con la Peyron

Al museo con colori e pennelli: Capodimonte è tutto da disegnare con Caroline Peyron. Prende il via domani fino a dicembre il laboratorio a cura dell' artista francese che da molti anni lavora per una innovativa lettura delle opere d'arte e nel sociale.

Promosso da Amici di Capodimonte Ets e realizzato con il sostegno della Fondazione Emiddio Mele, la quindicesima edizione del laboratorio è intitolata 'Anatomia di un museo' e vuole coinvolgere un pubblico più variegato possibile, adulti e ragazzi, persone che sanno disegnare e chi non si è mai cimentato. Ogni partecipante è libero di portare con sé i materiali che preferisce, a patto che siano facili da trasportare e non rappresentino un rischio per il pavimento del museo. Tra gli strumenti suggeriti ci sono: pastelli, penne, acquerelli con pennelli a serbatoio d'acqua, e fogli sciolti di qualsiasi dimensione o spessore. È consigliabile anche avere un supporto rigido , no alla gomma da cancellare.

Per chi desidera partecipare con continuità e seguire tutte le attività del laboratorio, si suggerisce l'uso di un quaderno di dimensioni medio-grandi che diventerà un diario creativo per tutte le tappe del percorso Gli incontri mensili al Museo e Real Bosco di Capodimonte hanno anche il fine di insegnare a guardare e comprendere, attraverso il disegno, il dipinto e la sua struttura, fatta dal ritmo delle linee, dai volumi, dalle luci. Provare a sentire cosa accade tra l'occhio e la mano, aiutare a non scivolare sulle opere, offrire uno strumento capace di coinvolgere in prima persona i visitatori del museo. In particolare nell'edizione 2025 si invita i partecipanti a indagare le relazioni tra le opere all'interno dello spazio espositivo. Ogni incontro si svolgerà in una sala diversa del Museo di Capodimonte, partendo dall'osservazione e dall'analisi di opere selezionate.

Attraverso schizzi e riflessioni, i partecipanti saranno guidati a utilizzare il disegno come strumento di esplorazione e a sperimentare la scrittura come espressione visiva, giocando con i titoli delle opere e i nomi degli autori. Successivamente, si lavorerà su contrasti, armonie e ridondanze per dare forma a una composizione originale che catturi le suggestioni e le intuizioni emerse durante l'incontro.

Dalle 10,00 alle 13, 00, la partecipazione è libera, si paga solo il biglietto di ingresso al Museo. Basta ritrovarsi dieci minuti prima dell'inizio nel cortile della reggia, i bambini sotto i 12 anni dovranno essere accompagnati da un adulto.





