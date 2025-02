A Napoli sigarette elettroniche diventano nascondiglio per droga

Sigarette elettroniche illegali utilizzate come nascondigli per le dosi: è quanto hanno scoperto i carabinieri nel centro di Napoli.

La scorsa notte i militari hanno setacciato l'area universitaria, il centro storico e la zona dei baretti. Decine i ragazzini controllati. Nell'ambito delle operazioni che ha visto diverse segnalazioni per uso di sostanze stupefacenti anche l'insolito rinvenimento. Durante i controlli una sigaretta elettronica un po' troppo usurata ha insospettito i carabinieri quando un ragazzo l'ha tolta dalla propria tasca: nel vano batteria alcune dosi di droga; la sigaretta è stata sequestrata.

Anche i pusher nel mirino dei controlli: in piazza Bellini a finire in manette un 27enne originario del Gambia già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri - durante un servizio anti droga - hanno arrestato l'uomo che si è reso responsabile di due distinti episodi di spaccio di droga. Il 27enne, quando è stato bloccato, aveva appena ceduto due dosi di hashish a una 22enne ed a un 29enne. Perquisito, è stato trovato in possesso di altri 25 grammi della stessa sostanza già pronta per la vendita al dettaglio e nascosta negli slip.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA